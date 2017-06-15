В Казахстане упала часть российской ракеты, погиб один человек

Обломок ракеты-носителя врезался в землю на расстоянии около 20 километров от села Талапи. После чего начался пожар.

Местные жители пытались помешать распространению огня к селу. Вместе стем, по предварительным данным, в результате инцидента погиб один человек и еще один получил ожоги во время пожара.

Как сообщает "Радио Свобода", ссылаясь на слова представителя Комитета по чрезвычайным ситуациям Казахстана Руслана Иманкулова, ракета была запущена с космодрома Байконур 14 июня для доставки грузов на Международную космическую станцию. Вместе с тем она упала после чего возник пожар. Огонь был потушен рано утром в четверг, ракета не содержит токсичных веществ, - пояснил чиновник.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, Государственное предприятие "Южный машиностроительный завод им. Макарова" возобновило производство ракет-носителей "Зенит".