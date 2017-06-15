В Афганистане прогремел взрыв, есть жертвы

Террорист-смертник взорвал себя в полной людей мечети. В результате взрыва, по предварительным данным, погибли шесть человек.

Еще минимум десять человек получили ранения. После взрыва в районе были слышны звуки перестрелки.

Как сообщает Reuters, ссылаясь на информацию пресс-службы министерства внутренних дел страны, мечеть в афганской столице Кабуле была атакована террористом-смертником. Мощный взрыв произошел в один из трех "вечеров силы" Лайлат уль-Кадр - праздничных вечеров, отмечаемых в Афганистане в 19-й, 21-й и 23-й дни священного для мусульман месяца Рамадан. В это время мечети обычно переполнены. Министерство расценивает

инцидент как "террористическое нападение. Сейчас все полиция отправилась на место нападения, - пояснил министр.

В свою очередь, представитель министерства здравоохранения Вахид Маджрой заявил, что во время теракта погиб один человек, а в местную больницу привезли пятерых раненных.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Китае в четверг, 15 июня, возле ворот детского сада прогремел взрыв. В результате трагедии семь человек погибли. Еще 59 детей получили ранения.