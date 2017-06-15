09:51 15.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Стало известно о состоянии нардепа Барны после ДТП в Киеве

Сегодня ночью, 15 июня, народный депутат фракции "Блок Петра Порошенко" Олег Барна попал в серьезную аварию, в результате чего был госпитализирован в киевскую больницу. На данный момент его состояние стабильное.

Стало известно о состоянии нардепа Барны после ДТП в Киеве

Об этом сообщают столичные СМИ.

По словам медиков, у нардепа больше всего поражена черепной участок. Однако Барна сейчас находится в состоянии средней тяжести.

"Угрозы его жизни на данный момент нет", - отметили врачи.

Известно, что народный избранник в реанимации, но скорее не из-за состояния здоровья, а для того, чтобы привлекать к себе меньше внимания.

Таким образом, сколько времени в больнице проведет Барна пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на площади Победы в Киеве автомобиль "Skoda" въехал в трамвай №18.Удар был настолько сильный, что трамвай сошел с рельс. В результате аварии пострадал народный депутат Украины Олег Барна.


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