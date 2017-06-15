Стало известно о состоянии нардепа Барны после ДТП в Киеве

Об этом сообщают столичные СМИ.

По словам медиков, у нардепа больше всего поражена черепной участок. Однако Барна сейчас находится в состоянии средней тяжести.

"Угрозы его жизни на данный момент нет", - отметили врачи.

Известно, что народный избранник в реанимации, но скорее не из-за состояния здоровья, а для того, чтобы привлекать к себе меньше внимания.

Таким образом, сколько времени в больнице проведет Барна пока неизвестно.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на площади Победы в Киеве автомобиль "Skoda" въехал в трамвай №18.Удар был настолько сильный, что трамвай сошел с рельс. В результате аварии пострадал народный депутат Украины Олег Барна.