Под Харьковом грузовой поезд сбил мужчину

В Харьковское отделение полиции поступили сведения о том, что грузовый поезд совершил наезд на пешехода на железнодорожном переезде "Чемужовка".
Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.
Как отмечается, грузовым поездом "Мерефа-Змиев-Шебелинка" был смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 50-60 лет.
В результате инцидента движение железнодорожного транспорта приостанавливалось на 15 минут.
Правоохранительные органы данный факт события внесли в вурнал единого учета правонарушений.
На данный момент принимаются меры по установлению личности умершего и оповещения родных.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 августа текущего года ПАО "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд "Львов - Краков".