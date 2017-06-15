Под Харьковом грузовой поезд сбил мужчину

Об этом сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области.

Как отмечается, грузовым поездом "Мерефа-Змиев-Шебелинка" был смертельно травмирован неизвестный мужчина возрастом около 50-60 лет.

В результате инцидента движение железнодорожного транспорта приостанавливалось на 15 минут.

Правоохранительные органы данный факт события внесли в вурнал единого учета правонарушений.

На данный момент принимаются меры по установлению личности умершего и оповещения родных.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", с 1 августа текущего года ПАО "Укрзализныця" планирует отправить в первый рейс поезд "Львов - Краков".