17:32 15.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Ровенщине сожитель забил беременную женщину

В поселке Томашгород, что на Ровенщине, совершено убийство беременной женщины.

На Ровенщине сожитель забил беременную женщину

Выяснилось, что женщина в положении 32-ух лет умерла от сильных побоев своего сожителя – 35-летнего мужчины. В тот вечер она была в гостях у друга, где с ним распивала спиртное. Приехавший на место ее сожитель пару раз ударил ее по голове, после чего они поехали домой. Но там ссора продолжилась.

Мужчина еще пару раз ударил сожительницу, утром увидел ее без сознания с телесными повреждениями. Он вызвал медиков, однако спасти жизнь женщине не получилось – от многочисленных ударов по голове она получила ЧМТ и кровоизлияние в мозг.

Как сообщал УРА-Информ, ранее в н.п. Днепр женщина убила сожителя.


 
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Фоторепортаж
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