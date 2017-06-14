В России горел на стадионе, который строили к ЧМ-2018 - ВИДЕО

Тут планируют проводить матчи Чемпионата мира по футболу в 2018 году. Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуация по Волгоградской области, горели утеплитель и пенопласт на площади свыше ста квадратных метров.

Вместе с тем местные власти очень быстро сообщили, что огонь потушен. Якобы пожарные расчеты справились менее чем за 15 минут.

По их данным никто во время пожара не пострадал. Сейчас устанавливается причина возгорания.

Напомним, Волгоград попал в список 11 городов, которые примут Чемпионат мира по футболу 2018. На стадионе должны пройти четыре игры группового этапа. Пока что он строится.

Как сообщал УРА-Информ, в Лондоне сгорел 27-этажный жилой дом, люди остались заблокированы под крышей. 30 человек пострадали в масштабном пожаре многоэтажного дома в Лондоне.