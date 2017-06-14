В поселке Коцюбинское под Киевом избили главу ТИК - ФОТО

Мужчины избили ее во дворе ее дома, когда женщина шла на работу. Как сообщила народный депутат от Блока Петра Порошенко Ольга Червакова, инцидент произошел после семи часов утра.

При этом одного из нападавших схватили прохожие и он признался, что избиение ему заказал человек по имени Сергей за тысячу гривен и приказал зайти именно в этот двор и избить именно эту женщину.

Червакова также написала на своей странице в Facebook, что она обратилась к руководству Национальной полиции и МВД с требованием взять под контроль ход расследования и "разобраться с "титушками" в погонах, которые вместо охраны правопорядка крышуют незаконное распределение ресурсов и покрывают кровавые расправы".

Кроме того, политик требует от генерального прокурора взять под контроль "наведение порядка в регионе".

В свою очередь генеральный прокурор Украины Юрий Луценко уже отреагировал на инцидент. На своей страничке в Facebook он заверил, что взял ситуацию на контроль.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на прошлой неделе в горсовете Ирпеня проходили обыски. При этом ни мэр Владимир Карплюк, ни секретарь совета Юрий Денисенко не отвечали на звонки. Их местонахождение было неизвестно.