В Одессе маршрутка врезалась в стену музея, водитель сбежал - ФОТО

К счастью, никто их пассажиров не пострадал. Вместе с тем сам виновник аварии сбежал с места происшествия.

Как сообщает местное издание "Думская", дорожно-транспортное происшествие произошло на Военном спуске. По предварительным данным водитель не справился с управлением и не дождавшись приезда полиции уехал с места.

Вместе с тем в полиции заверили, что уже нашли нарушители и сейчас с ним работают инспекторы. По словам очевидцев, водитель пояснил, что у него было два варианта - врезаться в машину или в музей. Он выбрал второй вариант.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на автодороге Львов - Самбор во вторник, 13 июня, перевернулся военный грузовик "КАМАЗ". В результате аварии по дороге разлилось неизвестное вещество. Как сообщает местные жители в социальной сети их беспокоит смесь, которая вылилась из грузовика.