08:15 14.06.2017 | Происшествия | Новости
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В Италии столкнулись два поезда, пострадали 15 человек

На юго-востоке Италии в ночь на среду, 14 июня, произошло лобовое столкновение двух поездов.

В Италии столкнулись два поезда, пострадали 15 человек

В результате аварии пострадали по меньшей мере 15 человек. Как сообщает RaiNews, авария произошла в области Апулия, в нескольких километрах от города Лечче.

При этом травмы оказались не значительными и всем пострадавшим помощь была оказана на месте.

Столкновение также не привело к существенным повреждениям подвижных составов, поскольку они двигались с небольшой скоростью. Местная полиция сейчас устанавливает причины аварии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Хмельницкой области возле станции Негин "Юго-Западной железной дороги" столкнулись два движущихся состава поездов. В результате аварии пострадали шесть человек.


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