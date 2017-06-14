20:05 14.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Анкаре прогремел взрыв, есть погибший и раненые

В среду, 14 июня, в Анкаре в одном из магазинов прогремел взрыв.

В Анкаре прогремел взрыв, есть погибший и раненые

В результате инцидента, по предварительным данным, погиб один человек. Еще трое получили ранения.

Как сообщает турецкое агентство Anadolu, взрыв произошел в индустриальном районе столицы Турции, в магазине запасных частей и двигателей для транспортных средств. Причины взрыва пока выясняются. Между тем полиция уже открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Террористический акт.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, вооруженный мужчина в ночь 20 декабря попытался войти в посольство Соединенных Штатов Америки в столице Турции. Однако полиции удалось остановить его и взять под стражу. Как сообщает Daily Sabah, на сайте посольства США появилось сообщение, в котором говорилось, что полиция сейчас проверяет все посольства в городе.


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