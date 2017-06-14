Количество пострадавших в лондонском пожаре возросло до 30 человек - ФОТО

Скорая помощь развозит пострадавших в пять больниц города. Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на слова представителя лондонской скорой помощи, после массивного пожара в высотке врачи госпитализировали более 30 человек.

На данные момент точное число жертв пожара не называется. Вместе с тем врачи предполагают, что травм может быть больше.

При этом пожарные продолжают ликвидацию возгорания, машины скорой помощи тоже все еще остаются на месте происшествия. Есть ли в здании еще люди пока также не известно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Лондона в 27-этажной жилой башне произошел пожар. Инцидент случился на севере района Кенсингтон в Lancaster West Estate. Над ликвидацией пожара работают порядка 200 пожарных. Возгорание началось до рассвета.