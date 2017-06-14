09:16 14.06.2017 | Происшествия | Новости
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Количество пострадавших в лондонском пожаре возросло до 30 человек - ФОТО

По состоянию на девять часов утра среды, 14 июня, в результате пожара, который бушует в жилом доме в Лондоне, количество пострадавших возросло до 30 человек.

Количество пострадавших в лондонском пожаре возросло до 30 человек - ФОТО

Скорая помощь развозит пострадавших в пять больниц города. Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на слова представителя лондонской скорой помощи, после массивного пожара в высотке врачи госпитализировали более 30 человек.

На данные момент точное число жертв пожара не называется. Вместе с тем врачи предполагают, что травм может быть больше.

При этом пожарные продолжают ликвидацию возгорания, машины скорой помощи тоже все еще остаются на месте происшествия. Есть ли в здании еще люди пока также не известно.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Лондона в 27-этажной жилой башне произошел пожар. Инцидент случился на севере района Кенсингтон в Lancaster West Estate. Над ликвидацией пожара работают порядка 200 пожарных. Возгорание началось до рассвета.


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