Количество пострадавших в лондонском пожаре возросло до 30 человек - ФОТО

По состоянию на девять часов утра среды, 14 июня, в результате пожара, который бушует в жилом доме в Лондоне, количество пострадавших возросло до 30 человек.
Скорая помощь развозит пострадавших в пять больниц города. Как сообщает The Associated Press, ссылаясь на слова представителя лондонской скорой помощи, после массивного пожара в высотке врачи госпитализировали более 30 человек.
На данные момент точное число жертв пожара не называется. Вместе с тем врачи предполагают, что травм может быть больше.
При этом пожарные продолжают ликвидацию возгорания, машины скорой помощи тоже все еще остаются на месте происшествия. Есть ли в здании еще люди пока также не известно.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, на востоке Лондона в 27-этажной жилой башне произошел пожар. Инцидент случился на севере района Кенсингтон в Lancaster West Estate. Над ликвидацией пожара работают порядка 200 пожарных. Возгорание началось до рассвета.