ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в некоторых областях Украины 14-15 июня

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 14-15 июня по Киеву ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях будет преобладать также чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим спасатели просят украинцев придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Забайкалье бушевали лесные пожары.