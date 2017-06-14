11:59 14.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100167816:labazovych

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в некоторых областях Украины 14-15 июня

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям предупреждает о пожарной опасности 14-15 июня в некоторых областях нашей страны.

ГСЧС предупреждает о пожарной опасности в некоторых областях Украины 14-15 июня

Об этом сообщается на сайте ГСЧС со ссылкой на Укргидрометцентр.

Так, 14-15 июня по Киеву ожидается чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

Кроме того, в Николаевской, Черкасской, Херсонской, Запорожской, Кировоградской, Полтавской, Днепропетровской, Донецкой, Одесской и Луганской областях будет преобладать также чрезвычайная (5 класса) пожарная опасность.

В связи с этим спасатели просят украинцев придерживаться правил пожарной безопасности во время пребывания в лесах, парках, на открытых территориях и не провоцировать возникновения пожаров в экосистемах.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в российском Забайкалье бушевали  лесные пожары.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив