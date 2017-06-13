Вспышка ботулизма зафиксирована в Запорожской области, три женщины в реанимации

За минувшие выходные в Запорожье в реанимацию областной инфекционной больницы доставили трех женщин с диагнозом "ботулизм".
Причиной инфекции стал вяленый лещ, которого местые жительницы купили накануне в одном из супермаркетов. Эти данные распространил сайт Запорожья 061.ua.
При исследовании каждого случая заболевания ботулизмом выяснилось, что все заболевшие ранее ели рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях.
В настоящее время две женщины находятся на аппарате искусственного дыхания. В свою очередь у третьей пациентки нарушилась речь и глотательный рефлекс.
"Женщинам ввели сыворотку, однако сейчас они находятся все еще в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", еще один случай ботулизма в Украине зафиксирован на Херсонщине. Так, женщина 1986 года рождения отравилась вяленой рыбой.