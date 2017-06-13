10:08 13.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Вспышка ботулизма зафиксирована в Запорожской области, три женщины в реанимации

За минувшие выходные в Запорожье в реанимацию областной инфекционной больницы доставили трех женщин с диагнозом "ботулизм". 

Вспышка ботулизма зафиксирована в Запорожской области, три женщины в реанимации

Причиной инфекции стал вяленый лещ, которого местые жительницы купили накануне в одном из супермаркетов. Эти данные распространил сайт Запорожья 061.ua.

При исследовании каждого случая заболевания ботулизмом выяснилось, что все заболевшие ранее ели рыбу, которая была приготовлена в домашних условиях.

В настоящее время две женщины находятся на аппарате искусственного дыхания. В свою очередь у третьей пациентки нарушилась речь и глотательный рефлекс.

"Женщинам ввели сыворотку, однако сейчас они находятся все еще в тяжелом состоянии", - сказано в сообщении.

Напомним, как сообщал  "УРА-Информ", еще один случай ботулизма в Украине зафиксирован на Херсонщине. Так, женщина 1986 года рождения отравилась вяленой рыбой.


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