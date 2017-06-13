В университете Сеула взорвался пакет с гвоздями, есть пострадавшие - ФОТО

Как отмечается, у дверей кабинета оставили коробку, положив ее в пакет из магазина. В то же время преподаватель инженерного факультета открыл пакет в своем кабинете.

В результате взрыва в разные стороны разлетелись маленькие гвозди.

К счастью сотрудник университета отделался только ожагами рук и шеи.

На данный момент он находится в университетской больнице.

Правоохранители пока не раскрывают другие детали этого инцидента. Также не сообщается, был ли это теракт.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Днепровском районе Киева произошел взрыв. В управлении ГСЧС заявляют, что там вспыхнул пожар в одном из жилых домов.