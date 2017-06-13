В США задержали экс-президента Панамы

Американские власти задержали экс-президента Рикардо Мартинелли в городе Майами во Флориде. Об этом сообщает информационное агентство Reuters.
Как отмечается, задержание было проведено Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики.
Также известно, что политик ранее был объявлен Интерполом в международный розыск.
Кроме того, бывшего президента обвиняют за организацию прослушки более чем 150 человек в период с 2009 по 2014 года. При этом Рикардо Мартинелли в годы своего правления совершил множество коррупционных дел за что должен понести наказание.
В свою очередь сам политик уверяет, что стал жертвой политического преследования. Экс-президент покинул страну в 2015 году.
К слову, Мартинелли готовят длительный тюремный срок, если он признает вину.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Оболонскому районном суде города Киева продолжает рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, которого прокуратура обвиняет в государственной измене.