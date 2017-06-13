В США задержали экс-президента Панамы

Как отмечается, задержание было проведено Службой федеральных маршалов по запросу Верховного суда латиноамериканской республики.

Также известно, что политик ранее был объявлен Интерполом в международный розыск.

Кроме того, бывшего президента обвиняют за организацию прослушки более чем 150 человек в период с 2009 по 2014 года. При этом Рикардо Мартинелли в годы своего правления совершил множество коррупционных дел за что должен понести наказание.

В свою очередь сам политик уверяет, что стал жертвой политического преследования. Экс-президент покинул страну в 2015 году.

К слову, Мартинелли готовят длительный тюремный срок, если он признает вину.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Оболонскому районном суде города Киева продолжает рассматривать дело бывшего президента Виктора Януковича, которого прокуратура обвиняет в государственной измене.