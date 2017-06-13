В Львовской области перевернулся грузовик с неизвестным веществом - ФОТО

В результате аварии по дороге разлилось неизвестное вещество. Как сообщает местные жители в социальной сети их беспокоит смесь, которая вылилась из грузовика.

Вместе с тем в пресс-службе военной прокуратуры информацию подтвердили, и отметили, что сейчас на месте инцидента работают сотрудники прокуратуры.

Однако представитель Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины во Львовской области Виталий Туровцев заверил, что разлитое вещество ничем не угрожает людям. Спасатели были на месте инцидента. Эта жидкость является безопасной, угрозы населению не несет, - рассказал он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в ДТП с участием микроавтобуса во Львовской области погибли три человека.