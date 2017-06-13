11:50 13.06.2017 | Происшествия | Новости
100167729:labazovych

В Кении обрушился семиэтажный дом, десятки человек пропали без вести - ФОТО

В кенийской столице Найроби рухнуло семиэтажное здание, в результате чего по меньшей мере 15 человек пропали без вести.

В Кении обрушился семиэтажный дом, десятки человек пропали без вести - ФОТО

По данным сотрудников Красного Креста, трагедия произошла в жилом квартале Kware Pipeline Embakasi, сообщает Enca.

Однако, что именно стало причиной обрушения пока неизвестно.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив