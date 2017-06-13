В Кении обрушился семиэтажный дом, десятки человек пропали без вести - ФОТО

В кенийской столице Найроби рухнуло семиэтажное здание, в результате чего по меньшей мере 15 человек пропали без вести.
По данным сотрудников Красного Креста, трагедия произошла в жилом квартале Kware Pipeline Embakasi, сообщает Enca.
Однако, что именно стало причиной обрушения пока неизвестно.
В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.