В Кении обрушился семиэтажный дом, десятки человек пропали без вести - ФОТО

По данным сотрудников Красного Креста, трагедия произошла в жилом квартале Kware Pipeline Embakasi, сообщает Enca.

Однако, что именно стало причиной обрушения пока неизвестно.

В настоящее время на месте происшествия работают спасательные службы и медики.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в городе Кривой Рог Днепропетровской области на шахте "Октябрьская" произошло обрушение породы. В результате происшествия под завал попал один горняк.