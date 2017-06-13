12:23 13.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Днепре СБУ задержала на взятке сотрудника Нацполиции - ФОТО

В Днепре служащие СБУ задержали на взятке инспектора по ювенальной превенции полиции одного из районов города.
 

В Днепре СБУ задержала на взятке сотрудника Нацполиции - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Как выяснили правоохранительные органы, майор полиции искусственно обвинил двух местных предпринимателей в изготовлении наркотических средств.

Кроме того, злоумышленник почти за пять тысяч долларов США гарантировал бизнесменам непривлечение к уголовной ответственности и возврат изъятого при обыске товара.

В результате сотрудник Нацполиции был задержан на выезде из города при получении всей суммы неправомерной выгоды.

В настоящее время продолжается досудебное расследование в уголовном производстве, открытом по ч. 3 ст. 368 УК Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Харькове в понедельник, 12 июня, полиция задержала двух должностных лиц одного из вузов города на взятке. 


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