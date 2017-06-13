В Бангладеш из-за проливных дождей и оползней погибли более ста человек

Большинство из них непогода похоронила людей в их собственных домах. Как сообщает AFP, ссылаясь на слова начальника отдела по борьбе с бедствиями, число погибших может возрасти, поскольку некоторые районы все еще остались отрезаны.

По его словам, около 30 человек были убиты в Читтагонге и еще шесть в Бандарбане. 15 человек пропали без вести, возможно они погребены под кусками грязи, - отметил он, добавив, что оползни убили по меньшей мере 98 человек в одном из районов Читтагонге - Рангамати.

Чиновник также заверил, что власти открыли 18 приютов в наиболее пострадавших горных районах, где были эвакуированы 4500 человек. Когда закончатся дожди, тогда можно получить полную картину повреждений и ввести восстановительную работу, - отметил он.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, количество погибших от оползней и наводнений на Шри-Ланке превышает 200 человек. Более 77 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома. Еще более 1,5 тысяч домов были разрушены.