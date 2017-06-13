12:50 13.06.2017 | Происшествия | Новости
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На железнодорожной станции Мюнхена произошла стрельба

На железнодорожной станции городской электрички "Унтенфоринг" в Мюнхене неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадали четыре человека.

На железнодорожной станции Мюнхена произошла стрельба

Об инциденте сообщили в твиттере городской полиции.

По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки из-за драки.

Так, неизвестный мужчина выстрелил в женщину-полицейского во время проверки документов в одном из находившихся на станции поездов. В результате она получила тяжелые ранения. 

Также злоумышленник открыл стрельбу по окружающим, ранив еще четверых людей.

В настоящее время городское железнодорожное сообщение приостановлено.

Отметим, что в спецоперации по задержанию стрелявшего приняли участие около 100 полицейских с использованием вертолета.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Харькове ранее местные жители услышали перестрелку. Как оказалось злоумышленники из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр.


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