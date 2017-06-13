На железнодорожной станции Мюнхена произошла стрельба

На железнодорожной станции городской электрички "Унтенфоринг" в Мюнхене неизвестный открыл стрельбу, в результате пострадали четыре человека.
Об инциденте сообщили в твиттере городской полиции.
По предварительным данным, стрельба произошла после словесной перепалки из-за драки.
Так, неизвестный мужчина выстрелил в женщину-полицейского во время проверки документов в одном из находившихся на станции поездов. В результате она получила тяжелые ранения.
Также злоумышленник открыл стрельбу по окружающим, ранив еще четверых людей.
В настоящее время городское железнодорожное сообщение приостановлено.
Отметим, что в спецоперации по задержанию стрелявшего приняли участие около 100 полицейских с использованием вертолета.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в Харькове ранее местные жители услышали перестрелку. Как оказалось злоумышленники из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр.