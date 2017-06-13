На шахте "Новодонецкая" произошла вспышка газа, четыре шахтера получили ожоги

В результате инцидента четыре шахтера получили ожоги. Всего на момент аварии на шахте было 122 человека, на аварийном участке - 29.

Об этом на своей страничке в Facebook сообщает председатель Независимого профсоюза горняков Украины Михаил Волынец. По его словам, вспышка метана произошла около девяти часов вечера.

Скорая помощь увезла в больницу четверых горняков с ожогами. Сейчас они находятся в городе Краматорск в ожоговом центре. Самый высокий уровень ожогов -60% всего тела, - написал Волынец, добавив, что у троих пострадавших ожоги занимают 50-60% тела, у одного - 15%.

Вместе с тем врачи заверили, что угрозы для жизни шахтеров нет.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 июня сообщалось, что в результате обрушения породы на шахте "Октябрьская" в Кривом Роге Днепропетровской области под завалами погиб один человек.