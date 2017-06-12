Во Львове столкнулись две легковушки, погиб младенец

В результате аварии погиб семи месячный ребенок. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Львовской области, авария произошла около двух часов дня.

В селе Сокольники водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda.

Кроме ребенка, которого мать держала на руках, погиб еще один пассажир иномарки. Пострадали также водитель и четыре пассажира автомобиля Mazda. Пострадавших с травмами разной степени тяжести скорая помощь увезла в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня в результате ДТП на Ровенщине госпитализированы десять человек.