03:00 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100167606:Polishuk

Во Львове столкнулись две легковушки, погиб младенец

В пригороде Львова в воскресенье, 11 июня, столкнулись два легковых автомобиля.

Во Львове столкнулись две легковушки, погиб младенец

В результате аварии погиб семи месячный ребенок. Как сообщает пресс-служба Национальной полиции в Львовской области, авария произошла около двух часов дня.

В селе Сокольники водитель Chevrolet Niva выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с автомобилем Mazda.

Кроме ребенка, которого мать держала на руках, погиб еще один пассажир иномарки. Пострадали также водитель и четыре пассажира автомобиля Mazda. Пострадавших с травмами разной степени тяжести скорая помощь увезла в больницу. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня в результате ДТП на Ровенщине госпитализированы десять человек.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив