Во Франции во время шоу разбился самолет времен Второй мировой войны - ВИДЕО

Знакомьтесь, это Роза Пауэлл и Флейм Брюэр и они установили мировой рекорд, как самые юные авиагимнастки в мире. Сестренки совсем не боятся выполнять смертельно опасные трюки на крале бипланов и умудряются это делать с улыбкой на лице. На этот шаг девочки пошли для того, чтобы собрать деньги для лечения своего маленького друга. Внутри поста вы сможете увидеть весь процесс полета
Роза Пауэлл и Флейм Бревер не боятся выполнять умопомрачительные акробатические трюки на крыле старинных бипланов.
Два биплана летящие со скоростью 160 км/ч на расстоянии нескольких метров друг от друга несут на себе двух бесстрашных девочек, которые, кажется, не испытывают чувства страха.
Двоюродные сестры стали третьим поколением в семье, которые зарабатывают на жизнь выполняя экстремальные трюки на старых бипланах Boeing Stearman.
Дедушки девочек тоже участвовали в этом благотворительном представлении, пилотируя два биплана.Знакомьтесь, это Роза Пауэлл и Флейм Брюэр и они установили мировой рекорд, как самые юные авиагимнастки в мире. Сестренки совсем не боятся выполнять смертельно опасные трюки на крале бипланов и умудряются это делать с улыбкой на лице. На этот шаг девочки пошли для того, чтобы собрать деньги для лечения своего маленького друга. Внутри поста вы сможете увидеть весь процесс полета