22:52 12.06.2017 | Происшествия | Новости
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Во Франции во время шоу разбился самолет времен Второй мировой войны - ВИДЕО

На севере Франции в понедельник, 12 июня, во время авиашоу разбился самолет времен Второй мировой войны.

Во Франции во время шоу разбился самолет времен Второй мировой войны - ВИДЕО

Инцидент произошел возле границы с Люксембургом. При этом самолет типа "спитфаер" упал в нескольких метрах от публики.

Как сообщал AirLive, самолет потерпел крушение при взлете. Разгоняясь, он зацепился за кочку на полосе и перевернулся.

В результате аварии пострадал пилот и одна молодая девушка, которая была посетительницей авиашоу.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета. Всего на борту летательного аппарата во время крушения находились 122 человека.

Как сообщает Reuters, среди погибших обнаружено тела девяти детей. Поисковая операция длится уже шесть дней. Вместе с тем причина инцидента все еще не известна.


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