В Забайкальском крае опрокинулся автобус с пассажирами, погибло 11 человек

В Результате аварии 11 человек погибли. Как сообщает Следственный комитет Российской Федерации по Забайкальскому краю, инцидент произошел около полуночи в Петровск-Забайкальском районе Забайкальского края на 702 километре трассы Иркутск-Чита.

При этом десять человек погибли на месте происшествия, а один пострадавший скончался по дороге в больницу. Среди погибших девять женщин и двое мужчина. Еще более 20 человек получили травмы.

Полиция начала расследование по данному факту. К настоящему времени известно, что инцидент произошел с автобусом марки KIA GRANBIRD, который съехал на обочину дороги и перевернулся.

Следователи затребуют документы на автобус и маршрут его движения. Выясняется наличие в происшествии признаков оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, - пояснили в СК, добавив, что после выяснения всех обстоятельств произошедшего следователи примут процессуальное решение.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луцке на улице Гнидавський случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, в результате чего пострадали по меньшей мере десять человек.