В Луцке маршрутка сбила столб, пострадали 13 пассажиров - ФОТО

В результате сильного удара пассажиры выпали из транспортного средства. Во время аварии пострадали более 13 человек.

Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, столб от столкновения упал и перегородил дорогу транспорту. Скорая помощь увезла в больницу пострадавших, среди которых оказалось семилетняя девочка.

По словам спикера патрульной полиции Луцка Ольги Бухулюк, к счастью, угрозы их жизням нет. Все травмированным сейчас находятся в различные отделения нейрохирургии, травматологии и даже ожогового отделения.

По состоянию на утро понедельника в больнице осталось шесть человек. Остальных отпустили домой. Пострадавшая девочка получила черепно-мозговую травму и ушибы, однако отец забрал ее домой еще вчера.

О причинах дорожно-транспортного происшествия пока говорить сложно, рассматриваются различные версии, – сообщила она.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня в результате ДТП на Ровенщине госпитализированы десять человек.