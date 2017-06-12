В Луцке маршрутка сбила столб, пострадали 13 пассажиров - ФОТО

В Луцке в воскресенье вечером, 11 июня, маршрутка, по неизвестным пока причинам, въехала в бетонную электроопору.
В результате сильного удара пассажиры выпали из транспортного средства. Во время аварии пострадали более 13 человек.
Как сообщает пресс-служба патрульной полиции города, столб от столкновения упал и перегородил дорогу транспорту. Скорая помощь увезла в больницу пострадавших, среди которых оказалось семилетняя девочка.
По словам спикера патрульной полиции Луцка Ольги Бухулюк, к счастью, угрозы их жизням нет. Все травмированным сейчас находятся в различные отделения нейрохирургии, травматологии и даже ожогового отделения.
По состоянию на утро понедельника в больнице осталось шесть человек. Остальных отпустили домой. Пострадавшая девочка получила черепно-мозговую травму и ушибы, однако отец забрал ее домой еще вчера.
О причинах дорожно-транспортного происшествия пока говорить сложно, рассматриваются различные версии, – сообщила она.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, 11 июня в результате ДТП на Ровенщине госпитализированы десять человек.