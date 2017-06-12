У берегов Турции произошло сильное землетрясение, десять человек травмированы - ФОТО

Его магнитуда составила 6,2 бала. Как сообщает агентство Anadolu, ссылаясь на Управление по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций при правительстве Турции, подземные толчки были зафиксированы в 15:28 по местному времени.

Глубина залегания толчков составила 6,96 километра. Эпицентр землетрясения находился в 22,98 километра от района Карабурун турецкой провинции Измир.

В ведомстве также отметили, что толчки ощущались в крупных городах Турции, в том числе и в Стамбуле.

Вместе с тем местные власти сообщают, что в результате землетрясения травмированы десять человек, а также повреждены здания. Кроме того, по этим данным, одна женщина пропала без вести. По предварительным данным она могла оказаться под завалами собственного дома.

Кроме того, по сообщению спасательных служб, на южной части острова повреждены несколько домов, колокольня церкви, а из-за оползней разрушены дороги.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, на Южную Африки в ночь на четверг, 8 июня, обрушился сильнейший за последние 30 лет шторм. В результате стихийного бедствия восемь человек погибли. При этом тысячи местных жителей вынуждены были покинуть свои дома.