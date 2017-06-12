10:15 12.06.2017 | Происшествия | Новости
100167625:Polishuk

Спасатели Мьянме нашли тела 62 погибших после крушения военного самолета

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета.

Спасатели Мьянме нашли тела 62 погибших после крушения военного самолета

Всего на борту летательного аппарата во время крушения находились 122 человека. Как сообщает Reuters, среди погибших обнаружено тела девяти детей.

Поисковая операция длится уже шесть дней. Вместе с тем причина инцидента все еще не известна.

При этом главнокомандующий Мьянмы Мин Аунг Хлаин заявил, что в районе авиакатастрофы было "очень большое облако". Ожидается, что разбившийся самолет скоро будет найден, поскольку он разбился на территории страны и были собраны некоторые доказательства, - пояснил он, добавив, что это был четырехмоторный военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон. Он пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мьянме с моря подняли более 30 тел погибших от крушения самолета. Военные сообщают, что несмотря на шторм, восемь военно-морских кораблей и гидролокационных систем присоединились к поиску жертв инцидента в среду, а также 20 гражданских лодок.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив