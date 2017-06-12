Спасатели Мьянме нашли тела 62 погибших после крушения военного самолета

По состоянию на утро понедельника, 12 июня, спасатели в Мьянме обнаружили тела 62 жертв крушения военного самолета.
Всего на борту летательного аппарата во время крушения находились 122 человека. Как сообщает Reuters, среди погибших обнаружено тела девяти детей.
Поисковая операция длится уже шесть дней. Вместе с тем причина инцидента все еще не известна.
При этом главнокомандующий Мьянмы Мин Аунг Хлаин заявил, что в районе авиакатастрофы было "очень большое облако". Ожидается, что разбившийся самолет скоро будет найден, поскольку он разбился на территории страны и были собраны некоторые доказательства, - пояснил он, добавив, что это был четырехмоторный военно-транспортный самолет Y-8 китайского производства, перевозивший семьи военнослужащих из гарнизонов южной Мьянмы в Янгон. Он пропал с радаров днем в среду, когда пролетал над Андаманским морем.
Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Мьянме с моря подняли более 30 тел погибших от крушения самолета. Военные сообщают, что несмотря на шторм, восемь военно-морских кораблей и гидролокационных систем присоединились к поиску жертв инцидента в среду, а также 20 гражданских лодок.