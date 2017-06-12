Под Винницей машина врезалась в дерево, погибли два человека - ФОТО

В результате аварии погибли два человека. Как сообщает отдел коммуникации полиции в Винницкой области, за рулем машина находился 75-летний мужчина.

По какой причина он не справился с управление неизвестно, но от сильного удара в дерево он сам и пассажирка автомобиля погибла на месте. При этом в салоне автомобиля находилась 70-летняя пассажирка.

Полиция открыла уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Луцке в воскресенье вечером, 11 июня, маршрутка, по неизвестным пока причинам, въехала в бетонную электроопору. В результате сильного удара пассажиры выпали из транспортного средства. Во время аварии пострадали более 13 человек.