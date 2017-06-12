На Ровенщине мальчика убило током

Так, выяснилось, что трагедия произошла в районном центре под названием Заречное, что на Ровенщине. Согласно сообщению Нацполиции, 10-летний мальчик получил удар электротоком – во дворе своего дома. Ребенок залез на забор, ухватился за провода, которые были вплетены в виноградную лозу, и в итоге произошел удар током.

Сейчас правоохранители устанавливают все детали смерти ребенка. По факту уже открыли производство – согласно статье УК "умышленное убийство".

Как сообщал УРА-Информ, ранее на крыше поезда 11-летний ребенок получил удар током. Это произошло в мае на Виннитчине.