01:00 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Кировоградщине загорелся дизельный поезд с пассажирами

В Кировоградской области в воскресенье, 11 июня, на ходу загорелся дизельный поезд с пассажирами.

На Кировоградщине загорелся дизельный поезд с пассажирами

К счастью никто из людей не пострадал. Как сообщает пресс-центр областного управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, инцидент произошел после трех часов дня на территории станции Бешкетовое вблизи города Помична Добровеличковского района.

На момент возгорания в вагоне пригородного поезда сообщением станция Голованевск - станция Помична находились десять пассажиров. В результате пожара двигателя возникло задымление моторного отсека.

Поезд был остановлен, пассажиров вывели из вагона. Спасателям удалось потушить возгорание уже через час.

Остановки в движении поездов на Одесском направлении не было. Причину пожара устанавливает комиссия Знаменской дирекции железнодорожных перевозок Одесской железной дороги, - резюмировали в ГосЧС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в Винницкой области 5 июня произошел пожар в дизельном поезде №6336 сообщением Могилев-Подольский - Жмеринка вблизи станции Мытки в Барском районе, в котором находились 130 пассажиров.


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