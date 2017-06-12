10:30 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Киевщине правоохранители изъяли каннабиса на 75 тыс. долларов

Столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые тороговали на "черном рынке" наркотиками. В результате правоохранители изъяли наркотические вещества на общую сумму около 75 тыс. долларов США.

На Киевщине правоохранители изъяли каннабиса на 75 тыс. долларов

Об этом сообщили в пресс-службе прокураутры Киевской области.

Как отмечается, злоумышленником оказался 28-летней проводник поезда сообщением "Харьков-Москва".

По словам правоохранительных органов, задержанный спрятал в одном из купе 10 брикетов с канабисом общей массой 7 кг с целью перемещения через таможенную границу Украины.

В данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 305 УК Украины.

Также полицейские во время следственных действий в одном из домов Броварского района Киевской области у 44-летнего хозяина обнаружели и изъяли 19 пакетов с канабисом. 

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", задержана 36-летняя гражданка Украины, которая пыталась вывезти в Крым марихуану в хлебе.


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