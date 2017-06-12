На Киевщине правоохранители изъяли каннабиса на 75 тыс. долларов

Столичные полицейские задержали двух злоумышленников, которые тороговали на "черном рынке" наркотиками. В результате правоохранители изъяли наркотические вещества на общую сумму около 75 тыс. долларов США.
Об этом сообщили в пресс-службе прокураутры Киевской области.
Как отмечается, злоумышленником оказался 28-летней проводник поезда сообщением "Харьков-Москва".
По словам правоохранительных органов, задержанный спрятал в одном из купе 10 брикетов с канабисом общей массой 7 кг с целью перемещения через таможенную границу Украины.
В данный момент злоумышленнику сообщено о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 2 ст. 15, ч.2 ст. 305 УК Украины.
Также полицейские во время следственных действий в одном из домов Броварского района Киевской области у 44-летнего хозяина обнаружели и изъяли 19 пакетов с канабисом.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Инфром", задержана 36-летняя гражданка Украины, которая пыталась вывезти в Крым марихуану в хлебе.