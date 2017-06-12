Боевики обстреляли село под Волновахой - ФОТО

Соответствующие данные сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.

Согласно недавно полученным сведениям, под атаку попала улица Центральная. Таким образом, из-за обстрела поврежден каждый дом - стены, окна, крыши.

Кроме того, повреждена подстанция, 140 домов остались без света.

По информации правоохранителей, во время обстрела местные жители были вынуждены покидать свои дома и прятаться в подвалах.

Также сообщается, что утром понедельника противники обстреляли поселок Графское (Комсомольское). Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.



В настоящее время информации о пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте проишествия работает следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции.





По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пяти районах Донецкой области в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение.