Боевики обстреляли село под Волновахой - ФОТО

Неподалеку от села Ольгинка под Волновахой повреждены 12 домов в результате боевых действий, которые продолжались с 2.00 до четвёртого часа утра.
Соответствующие данные сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области.
Согласно недавно полученным сведениям, под атаку попала улица Центральная. Таким образом, из-за обстрела поврежден каждый дом - стены, окна, крыши.
Кроме того, повреждена подстанция, 140 домов остались без света.
По информации правоохранителей, во время обстрела местные жители были вынуждены покидать свои дома и прятаться в подвалах.
Также сообщается, что утром понедельника противники обстреляли поселок Графское (Комсомольское). Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа.
В настоящее время информации о пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте проишествия работает следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции.
По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пяти районах Донецкой области в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение.