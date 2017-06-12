12:20 12.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Боевики обстреляли село под Волновахой - ФОТО

Неподалеку от села Ольгинка под Волновахой повреждены 12 домов в результате боевых действий, которые продолжались с 2.00 до четвёртого часа утра. 

Боевики обстреляли село под Волновахой - ФОТО

Соответствующие данные сообщает отдел коммуникации ГУНП в Донецкой области. 

Согласно недавно полученным сведениям, под атаку попала улица Центральная. Таким образом, из-за обстрела поврежден каждый дом - стены, окна, крыши.

Кроме того, повреждена подстанция, 140 домов остались без света.

По информации правоохранителей, во время обстрела местные жители были вынуждены покидать свои дома и прятаться в подвалах.

Также сообщается, что утром понедельника противники обстреляли поселок Графское (Комсомольское). Снаряд попал в дорогу возле общежития лесного колледжа. 


В настоящее время информации о пострадавших пока не поступала. Сейчас на месте проишествия работает следственно-оперативные группы Волновахского отдела полиции. 



По данным фактам возбуждены уголовные производства по ст. 258 "Террористический акт" Уголовного кодекса Украины.  

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в пяти районах Донецкой области в настоящее время отсутствует централизованное водоснабжение.


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