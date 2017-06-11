10:20 11.06.2017 | Происшествия | Новости
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В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ФОТО

В Амстердаме возле вокзала неизвестный мужчина при попытке скрыться от местной полиции наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек.

В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, шестеро пострадавших доставлены в больницы, при этом двое пешеходов находятся с серьезными травмами.

По словам полицейских, они подошли к автомобилю, который был припаркован в неположенном месте. Затем водитель через несколько минут совершил попытку к бегству. Таким образом, автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.

В настоящее время мужчину задержали и допросили, его автомобиль обыскали. Также правоохранители выяснили, что наезд на пешеходов никак не связан с террористической атакой. 

"Мы говорили с подозреваемым. Он, похоже, это сделал непреднамеренно", - отметили в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Александрия-Полтава Кировоградской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, погибли трое людей. 


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