В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ФОТО

В Амстердаме возле вокзала неизвестный мужчина при попытке скрыться от местной полиции наехал на пешеходов. В результате ДТП пострадали восемь человек.
Об этом сообщает Deutsche Welle.
Так, шестеро пострадавших доставлены в больницы, при этом двое пешеходов находятся с серьезными травмами.
По словам полицейских, они подошли к автомобилю, который был припаркован в неположенном месте. Затем водитель через несколько минут совершил попытку к бегству. Таким образом, автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.
В настоящее время мужчину задержали и допросили, его автомобиль обыскали. Также правоохранители выяснили, что наезд на пешеходов никак не связан с террористической атакой.
"Мы говорили с подозреваемым. Он, похоже, это сделал непреднамеренно", - отметили в полиции.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Александрия-Полтава Кировоградской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, погибли трое людей.