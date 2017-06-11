В центре Амстердама автомобиль наехал на пешеходов, есть пострадавшие - ФОТО

Об этом сообщает Deutsche Welle.

Так, шестеро пострадавших доставлены в больницы, при этом двое пешеходов находятся с серьезными травмами.

По словам полицейских, они подошли к автомобилю, который был припаркован в неположенном месте. Затем водитель через несколько минут совершил попытку к бегству. Таким образом, автомобиль сбил несколько прохожих и врезался в стену.

В настоящее время мужчину задержали и допросили, его автомобиль обыскали. Также правоохранители выяснили, что наезд на пешеходов никак не связан с террористической атакой.

"Мы говорили с подозреваемым. Он, похоже, это сделал непреднамеренно", - отметили в полиции.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на автодороге Александрия-Полтава Кировоградской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие, погибли трое людей.