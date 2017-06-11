В Полтаве студенты устроили поножовщину

В воскресенье утром, 11 июня, он нанес телесные повреждения двум другим студентам во время конфликта. Как сообщает отдел коммуникации полиции Полтавской области, местные медики сообщили, что к ним поступили двое иностранных пациент с телесными повреждениями и ножевыми ранениями

После чего полиция установила, что около шести часов утра по улице Котляревского возле одного из супермаркетов возник конфликт между иностранными студентами одного из высших учебных заведений. Молодые люди затеяли драку, в результате которой один из них нанес телесные повреждения двум другим участникам конфликта.

Полиция задержала злоумышленника и открыла по факту происшествия уголовное дело по статье Уголовного кодекса Украины Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в британском городе Ньюкасл вооруженный ножом мужчина захватил заложников в местном Центре трудоустройства. По предварительной информации полиции, никто из заложников не пострадал.