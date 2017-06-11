16:00 11.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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Ресторан-теплоход горел в Запорожье - ФОТО

Сегодня, 11 июня, в Запорожье загорелся ресторан-теплоход "Корнийчук", который пришвартован в районе центрального пляжа на Набережной.

Ресторан-теплоход горел в Запорожье - ФОТО

Об этом сообщает отдел коммуникации ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Как отмечается, в ресторане-теплоходе на кухне загорелись вещи, пластиковая отделка и утеплитель на площади тридцать квадратных метров.

Так, на место было направлено восемь пожарных машин и двадцать семь спасателей.

К счастью, во время происшествия на теплоходе посетителей и сотрудников экипажа не было.

На данный момент правоохранительные органы устанавливают причины возгорания. 

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", в поселке Бровары под Киевом в понедельник днем, 5 июня, возник пожар. Так, около двух часов дня на территории бывшей оптовой базы загорелись отдельно стоящие два складских помещения.


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