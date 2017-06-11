14:50 11.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе четыре района могут остаться без воды

Руководитель Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что насосная станция первого подъема Южно-Донбасского водопровода прекратила работу из-за обстрелов боевиков. 

На Донбассе четыре района могут остаться без воды

Такие сведения были получены из пресс-службы Министерства по вопросам временно оккупированных территорий.

Согласно его словам, из строя выведены два ввода, есть разрушения зданий и сооружений.

Также сообщается, что под угрозой водоснабжение попадают Красноармейский, Волновахский, Добропольский районы, а также Мариуполь.

В настоящее время на место выехали бригада ремонтников. При этом длительность ремонта будет зависеть от текущей обстановки.

"Без централизованного водоснабжения остаются города, которые питаются с Карловской фильтровальной станции: Покровск, Мирноград, Родинское, Селидово, Украинск, Новогродовка, Горняк, поселка Цукурино, Острый и Кураховка - там вода будет подаваться по графику", - подчеркнул Жебривский.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", только в течение прошлых семи дней на Донбассе множество боеприпасов упали на территорию Юго-Донбасского трубопровода.


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