В Кировоградской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

На автодороге Александрия-Полтава Кировоградской области случилось масштабное дорожно-транспортное происшествие. В результате аварии погибли трое людей.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Кировоградской области.
Как отмечается, возле села Ликаровка Александрийского района водитель автомобиля ВАЗ-2107 превысил установленную скорость движения и выехал на встречную полосу, где произошло лобовое столкновение с автомобилем МАН.
По словам правоохранителей, водитель легкового автомобиля погиб на месте происшествия. При этом два его пассажира скончались по дороге в больницу.
Стоить отметить, что полицейские совместно из оперативниками СБУ пока не могут установить, что стало причиной ДТП. В данный момент выясняются все обстоятельства аварии в Кировоградской области.
Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в столице бомж, который находился в нетрезвом состоянии, внезапно спровоцировал ДТП.