В Харькове из гранатомета обстреляли недострой

Согласно предварительным данным - неизвестные недавно в городе начали стрелять из гранатомета – по недостроенному зданию. В итоге оказалась повреждена одна стена, а также окна. Такое сообщение поступило из пресс-службы полиции региона.

В полиции отметили, что на улице города 23-го августа люди слышали взрывы – примерно в два часа ночи. Полицейские приехали на место, осмотрели его, опросили очевидцев событий. Выяснилось, что обстрелянное здание пребывает на ремонте, в нем людей нет. По факту обстрела уже открыли уголовное производство.

Как сообщал УРА-Информ, в н.п. Авдеевка боевики 71 раз за последние сутки стреляли по ВСУ.