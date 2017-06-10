В Харькове из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр - ФОТО

В Харькове сегодня ночью, 10 июня 2017 года, местные жители услышали перестрелку. Как оказалось злоумышленники из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр.
Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.
В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена.
На данный момент жертв и пострадавших нет.
По словам правоохранительных органов, на улице 23 Августа были слышны взрывы. Позже выяснилось, что соответствующие здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в нем не находится.
Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.
Стоить отметить, что по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.
Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Харькове мужчина преследовал неизвестных, которые пытались пробраться в его дом. Один из преступников открыл огонь.