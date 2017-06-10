В Харькове из гранатомета обстреляли недостроенный офисный центр - ФОТО

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Главного управления Национальной полиции в Харьковской области.

В результате происшествия в недостроенном офисном центре повреждены окна и торцевая стена.

На данный момент жертв и пострадавших нет.

По словам правоохранительных органов, на улице 23 Августа были слышны взрывы. Позже выяснилось, что соответствующие здание находится на стадии ремонта и никаких учреждений в нем не находится.

Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия и разыскивают лиц, причастных к преступлению.

Стоить отметить, что по указанному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса Украины. Кроме того, злоумышленникам грозит от 3 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в Харькове мужчина преследовал неизвестных, которые пытались пробраться в его дом. Один из преступников открыл огонь.