Глава подразделения ГМС на Донетчине незаконно переоформлял паспорта - ФОТО

Об этом сообщает пресс-центр СБУ. Как отмечается, злоумышленник вклеивал в паспорта фото без присутствия владельца. При этом стоила такая "услуга" 500 гривен за каждый документ.

По словам правоохранителей, паспорта чиновнику привозил посредник, который собирал их у заинтересованных лиц.

В результате оперативники спецслужбы во время получения очередной взятки задержали преступника. На этот раз сумма неправомерной выгоды от посредника составила около пяти тысяч гривен.

"Среди 10 паспортов, изъятых у злоумышленника, три принадлежали гражданам с временно контролируемых боевиками территорий", - отметили в СБУ.

На данный момент открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса. Кроме того, продолжаются неотложные следственные действия.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в нашей стране за одну неделю получилось поймать 11-ть взяточников.