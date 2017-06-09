В США пассажирский автобус попал в аварию, около 40 человек пострадали

В результате аварии один человек погиб на месте происшествия. Еще 38 пассажиров получили травмы.

Как сообщает Fox News, автобус вез прихожан баптистской церкви. Авария произошла неподалеку от города Атланта.

Автобус с учащимися направлялся в аэропорт, откуда они должны были отправиться в миссионерскую поездку в Африку. В полиции сообщили, что несколько человек находятся в критическом состоянии.

По предварительным данным автобус, по неизвестным пока причинам, столкнулся с двумя легковушками, одна из которых Mercedes. После столкновение один машина врезался в деревья рядом с местом дорожно-транспортного происшествия.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, в республике Зимбабве в четверг, 8 июня, разбился пассажирский автобус. В результате аварии 45 человек погибли на месте.