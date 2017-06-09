В Британии неизвестный захватил заложников в Центре трудоустройства

По предварительной информации полиции, никто из заложников не пострадал. Как сообщает ВВС со ссылкой на данные местных правоохранителей, мужчина захватил в заложники несколько сотрудников Центра.

Он вошел в здание Центра на Клиффорд-стрит около восьми часов утра. На данный момент с ним пытаются вести переговоры.

Полиция перекрыла ближайшую станцию метро, а из расположенного неподалеку общежития эвакуировали всех студентов.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, правительство Великобритании приняло решение повысить уровень угрозы с "серьезного" до "критического". Соответствующее решение было принято в связи с последним терактом в Манчестере.

Премьер-министр страны Тереза Мэй, она уверена, что следующая атака может быть неизбежна, поэтому к охране крупных мероприятий привлекут военных, а полицейские патрули усилят до пяти тысяч человек.