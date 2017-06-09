Украинские моряки на молдавском судне переправлялись в Крым - ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба ГПСУ.

Правоохранительніе органы осуществили арест судна "Bospor", под флагом Молдовы.

Сообщается, что на данном судне незаконно переправлялись украинские моряки через закрытые пункты пропуска на территорию крымского полуострова.

Кроме того, за последние два года только при помощи задержанного судна в Крым было переправлено более ста жителей Херсонской и Одесской областей.

По предварительным оценкам, стоимость арестованного имущества составляет примерно 44,5 млн. гривен.

В настоящее время продолжаются дальнейшие меры в уголовном производстве.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее в Одессе захватили судно за 11 млн грн. В ходе следствия установлено, как в 2014 по указанию бывшего руководителя предприятия на его баланс незаконно поставлен самоходный морской плавкран “Черноморец-27”, арендованный у ГП “Администрация морских портов Украины” с портом приписки в городе Южный.