00:30 09.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Хортице неизвестные подожгли Запорожскую Сечь - ФОТО

На острове Хортица в четверг, 8 июня, неизвестные подожгли траву в национальном заповеднике Запорожская Сечь.

На Хортице неизвестные подожгли Запорожскую Сечь - ФОТО

В результате возгорания огонь чуть не перекинулся на лес. Как написал на своей страничке в Facebook генеральный директор заповедника "Хортица" Максим Остапенко, спасателям удалось остановить ужасный поджог.

Неизвестные лица пытались сжечь Запорожскую Сечь. Огонь пошел по ветреной стороне и по широкому фронту поджог степь, затем огонь с большой скоростью пошел на Сечь, - рассказал он, добавив, что только благодаря тому, что было около два десятка человек, которые присоединились к тушению, оперативное реагирование ГосЧС, полиция и пожарная дружина Хортицы, удалось избежать ужасных последствий.

Вместе с тем Остапенко рассказал, что этом уже не первый пожар в заповеднике. Пожары на Хортице в последнее время часто осуществляет группа лиц, которая, похоже, поставила себе задачу сжечь все на острове, - отметил директор.

Напомним, предыдущий поджог Хортицы случился 7 июня в 200 метрах от музея. Сотрудники заповедника отреагировали мгновенно и пожар потушили за пять минут.

Как сообщал УРА-Информ, 8 мая в Запорожье также произошел пожар на Хортице.


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