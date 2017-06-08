В Зимбабве на трассе разбился пассажирский автобус, погибли 45 человек - ФОТО

В результате аварии 45 человек погибли на месте. Как сообщает Associated Press, ссылаясь на данные полиция Зимбабве, автобус следовал в соседнюю республику Замбия.

Авария произошла примерно в 156 километрах к северу от столицы Зимбабве Хараре. При этом в полиции уверены, что водитель автобуса не справился с управлением на повороте.

В итоге 43 человека погибли на месте происшествия, еще двое умерли уже в больнице от полученных травм.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Пазарджик в Болгарии произошла серьезная авария с участием микроавтобуса, перевозивший группу мигрантов. В результате дорожно-транспортного происшествия погибли десять человек.