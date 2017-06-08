В центре Ровно горит воинская часть.

Тут на территории 55-го отдельного линейно-узлового полка связи в четверг, 8 июня, загорелись гаражи. Как сообщает Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в Ровенской области, густой дым хорошо видно в центре.

Сейчас спасатели уверяют, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Над ликвидацией возгорания работает пять спецавтомобилей и 30 пожарных.

Причины и обстоятельства инцидент выясняются.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, недалеко от города Львов, в селе Лисиничи, недавно возникло возгорание. Так, возгорание было зафиксировано на незаконной свалке мусора.

Эти сведения распространили в Департаменте защиты граждан обладминистрации Львовщины. Так, шестого июня около поселка произошло возгорание свалки бытовых отходов.