В Одессе родители оставили младенца на улице

Так, младенец был обнаружен на улице Черняховского в н.п. Одесса – возрастом около трех месяцев. Эти сведения при помощи социальной сети распространили представители местной Нацполиции. Известно, что с ребенком на данный момент уже все хорошо, ведь прохожие его сразу же забрали домой.

После этого граждане вызвали врачей и полицию. По итогам проведенных оперативных действий выяснилось, что это родители бросили своего ребенка на улице. Также получена информация и о том, что это – семья асоциальная. Но все детали инцидента продолжают устанавливать.

Как сообщал УРА-Информ, ранее труп младенца был выявлен на Житомирщине.