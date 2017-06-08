12:35 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одессе родители оставили младенца на улице

Вечером седьмого июня в н.п. Одесса прохожие внезапно увидели на дороге младенца.

В Одессе родители оставили младенца на улице

Так, младенец был обнаружен на улице Черняховского в н.п. Одесса – возрастом около трех месяцев. Эти сведения при помощи социальной сети распространили представители местной Нацполиции. Известно, что с ребенком на данный момент уже все хорошо, ведь прохожие его сразу же забрали домой.

После этого граждане вызвали врачей и полицию. По итогам проведенных оперативных действий выяснилось, что это родители бросили своего ребенка на улице. Также получена информация и о том, что это – семья асоциальная. Но все детали инцидента продолжают устанавливать.

Как сообщал УРА-Информ, ранее труп младенца был выявлен на Житомирщине.


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