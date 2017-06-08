11:37 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
100167432:mysnichenko

В Николаеве на стройке прогремел взрыв

Седьмого июня в н.п. Николаев был зафиксирован взрыв.

В Николаеве на стройке прогремел взрыв

Так, взрыв, по словам очевидцев, прогремел во время строительства, и в итоге был травмирован один мужчина. Сегодня про это также сообщили в полиции Николаевщины. Известно, что взрыв прогремел примерно в 19-ть часов вечера и затем было сообщение о том, что 49-летний мужчина доставлен с травмами руки в местную больницу.

Потерпевший вскоре рассказал о том, что как раз работал на своем участке на даче, которая находится в черте города, и вдруг, когда мужчина взял из горы щебенки один кирпич что-то взорвалось.

Как сообщал УРА-Информ, в Индии недавно раздался взрыв на фабрике по производству пиротехники.


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив