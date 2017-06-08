В Николаеве на стройке прогремел взрыв

Так, взрыв, по словам очевидцев, прогремел во время строительства, и в итоге был травмирован один мужчина. Сегодня про это также сообщили в полиции Николаевщины. Известно, что взрыв прогремел примерно в 19-ть часов вечера и затем было сообщение о том, что 49-летний мужчина доставлен с травмами руки в местную больницу.

Потерпевший вскоре рассказал о том, что как раз работал на своем участке на даче, которая находится в черте города, и вдруг, когда мужчина взял из горы щебенки один кирпич что-то взорвалось.

Как сообщал УРА-Информ, в Индии недавно раздался взрыв на фабрике по производству пиротехники.