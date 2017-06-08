В Мьянме разбился военный самолет, погибли 122 человека

Он пропал с радаров еще в среду. На болту большого военного самолета китайского производства модели Y-8F-200 находилось 122 человек. Он направлялся в крупнейший город Мьянмы Янгон.

Как сообщают местные СМИ, связь с самолетом была потеряна над Андаманским морем. Обломки самолета и тела погибших нашли недалеко от прибрежного населенного пункта Тавой в южной части страны. Все 122 человека, находившиеся на борту, погибли.

В поисках самолета принимали участие девять кораблей мьянммарского флота и три разведывательных самолета ВВС страны.

Вместе с тем представители армии заявили, что среди погибших 15 детей, 35 военнослужащих и 12 членов экипажа. Большинство из них направлялись в Янгон на медицинское обследование.

Причины катастрофы пока не известны. У командира экипажа было более трех тысяч часов летного опыта, сам самолет был приобретен мьянмарской армией в марте прошлого года и налетал около 800 часов, - пояснил представитель армии.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 31 мая, в турецкой провинции Ширнак разбилс военный вертолет. В результате крушения погибли 13 военных.