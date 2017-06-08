14:50 08.06.2017 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками

В городскую клиническую больницу города Харькова был доставлен несовершеннолетний парень с отравлением наркотических веществ.

В Харькове 16-летний парень отравился наркотиками

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции Харьковской области.

На момент доставления молодого человека в больницу скорой и неотложной медицинской помощи он был в сознании. Однако через некоторое время впал в кому.

В настоящее время парень пребывает в неконтактном состоянии.

Информация о событии внесена в Журнал единого учета правонарушений. В то же время правоохранительные органы выясняют обстоятельства происшествия.

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно в одной из больниц Харькова скончался пенсионер, который совершил суицид, выпив клей для пластмассы.


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